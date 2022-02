Vlach: Zadržela nás domobrana a vyčetla Západu, že na Ukrajinu kašle. Bylo to vypjaté

„Když jsme odjížděli z Kyjeva, byl to velký zmatek, lidé se cpali do přeplněného vlaku hlava nehlava a když pak jeden z ukrajinských vojáků vystřelil do vzduchu, nastala obrovská panika,” popisuje spolupracovník ČT Tomáš Vlach. „U města Dubno na západě Ukrajiny jsme chtěli natáčet s potomky volyňských Čechů, ale narazili jsme na domobranu. Vyčítali nám, že sem jezdíme pro senzace,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!