Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Živnostníci s dětmi od šesti do 13 let dostanou nově ošetřovné 424 korun na den. Stát také uhradí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v karanténě a uhradí 80 % výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které musely zavřít.