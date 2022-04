Vobořil: Jsme zemí s nejvyšším počtem užívání u dětí. Protidrogová politika stagnuje

„Vymínil jsem si, že se nebudu vracet do úřednické pozice, že chci mít politickou nominaci, abych mohl pomoci” říká o svém opětovném nástupu do funkce národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořil. „Česká protidrogová politika se za poslední čtyři roky nezměnila. Jsme zemí s nejvyšším výskytem užívání dětí pod 16 let, viním z toho Ministerstvo zdravotnictví,” dodává.

