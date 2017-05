Vojáci v Afghánistánu? Rodinu připravujete na to, že se nevrátíte, pomáhá tam i plyšák, říká Stehlík

dnes | Snažíte se rodinu připravit na to, že se nemusíte vrátit, že vás to může stát život, je to velmi náročné na psychiku veterána i pro jeho nejbližší rodinu, říká válečný veterán z Afghánistánu Pavel Stehlík a dodává, že voják na misi je v práci 24 hodin denně a musí plnit úkoly i za cenu, že by to bylo proti jeho životnímu přesvědčení. Svému nepříteli prý vojáci často dávají negativní atributy. To jim údajně pomáhá případně za určitých okolností použít smrtící sílu.