Z pohledu resortu je důvod k optimismu v tom, že se ministrem nestal Mickey Mouse nebo víla Amálka. Že by přišel někdo, kdo ministerstvo nezná a seznamoval by se s ním, to už jsme nepotřebovali. Vojtěch dělal, co mohl, bral to vždy jako službu, myslím, že ho to i bavilo, osobně ho považuji za jednoho z nejlepších ministrů, kteří tam kdy byli, říká šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.