Vokřál: Tenhle podraz jsem nečekal, ODS podlehla mámení, ani nám to nezavolali

dnes | Pokud si s někým podám ruku, tak to dodržím, je vidět, že ne všichni to máme v hlavě takhle nastavené, říká primátor Brna Petr Vokřál z ANO. Ještě dopoledne dojednával detaily koaliční spolupráce s ODS, KDU-ČSL a ČSSD, odpoledne se ale z televize dozvěděl, že občanští demokraté půjdou místo s ANO do koalice s Piráty. Včera nás lidovci oslovili, abychom s nimi obešli ODS, odmítl jsem to, chtěli jsme stabilní vládu v Brně, tvrdí Vokřál. Plakat nebudu, nejsem na politice závislý, umím se uživit i jinak, dodává.