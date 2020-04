Naplňuje se černý scénář. Teď je klíčové zachránit knihkupeckou síť. Když padne část nakladatelů, trh se zotaví, když padnou knihkupci, spadne to celé, varuje předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Zástupci trhu žádají stát o pomoc ve výši jedné miliardy. Nerad stojím s nataženou rukou, ale to, co slíbil ministr kultury, je nedostatečné. Dává na dojmy a ne na analýzy, říká.