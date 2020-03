Dál chceme pokračovat se státem, bavíme se s ministrem Havlíčkem. V krizovém režimu nakupujeme díly. Spolupráce mezi státem a soukromým sektorem je neskutečná, je to fantastické. Kolik vyrobíme ventilátorů celkem, nevíme, chceme pomoci co nejvíce lidem a zachránit co nejvíc životů, ale musíme být opatrní, říká Pavel Doležal z iniciativy COVID19CZ, která za projektem stojí.