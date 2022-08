Vyhazov kvůli předpovědi počasí: Jsem v šoku, že se taková věc může stát, říká Rieder

„Předpovědi počasí jsou předpovědi, není to zpravodajství o budoucnosti. Vždy je to pravděpodobnostní vyjádření toho, jak bude. A tím spíše to platí u bouřek,” říká ředitel ČHMÚ Marek Rieder k případu propuštěné šéfky maďarské Národní meteorologické služby a jejího zástupce. Služba varovala před extrémními bouřkami a Budapešť kvůli tomu odložila ohňostroj ke státnímu svátku. Nakonec ale nepršelo.

