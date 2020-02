Diváci se stydí za tvůrce i účastníky, probíhá tam zostuzování účastníků, přestává to být legrace a zábava. Postupy tvůrců jsou neetické, za děti tam rozhodují rodiče. Výměna manželek by měla být regulována, nastal čas, aby se tomu věnovala mediální rada, říká socioložka Irena Reifová, která se několik let věnovala studiu reality show jako Výměna manželek a Prostřeno.