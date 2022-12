Výpadky léků jsou největší za 30 let. Situace by se měla zlepšit do Vánoc, říká Krebs

„Proč chybí léky pro děti? Odpověď jsme od výrobců nedostali. Nevíme, jestli spadla továrna, byla chyba v šarži, nebo v plánování. Výpadek je tak velký, že ho za svých 30 let praxe nepamatuji,” říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. „Nahradit je momentálně nedokážeme. Podle ministra zdravotnictví by ale do Vánoc měla přijít dodávka poměrně velkého množství sirupů,” dodává.

