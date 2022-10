Výroba sněhu v říjnu? Běžná věc. Bazény taky dál spotřebovávají energii, říká Hanuš

„Nejedná se o výrobu klasického technického sněhu. Využíváme unikátní technologii, která umožňuje vyrábět ho do zásoby. Použijeme ho až na startu zimní sezóny,” reaguje ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš na kritiku, která se na areál snesla. „Tak jako bazény a haly využívají energii na vytápění, tak my využíváme elektřinu na výrobu sněhu. Děláme to hlavně v noci,” vysvětluje.

