„Dosud jsme říkali, že když už chcete pít limonádu, tak ta s umělým sladidlem je lepší, tenhle výzkum to ale problematizuje. Na tom, že nejlepší je jíst potraviny bez sladidel a přidaného cukru, to každopádně nic nemění,” říká nutriční epidemioložka Eliška Selinger. „Bylo by fajn, kdyby došlo ke snižování sladkosti výrobků,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!