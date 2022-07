Wollner: Reportáž o Hlubučkovi jsem nestopl. Jde o provokaci, aby se mě někdo zbavil

"Rozpracovanou reportáž o Hlubučkovi jsem nikdy nezastavil, redaktorka Markéta Dobiášová ji nedokončila. Pracovala na tom půl roku. Proč ji neudělala ani poté, co z ČT odešla, to nevím," říká dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. "Pochybení jsem se nedopustil. Dva roky o kauze Lysolaje nenapsal nikdo nic. Je to politika. Někdo se mě chce zbavit," dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!