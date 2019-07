Z brigádníka miliardářem: Hackeři útočí i přes lednici, platu v Avastu jsem se vzdal

dnes | Nikdy jsem nepracoval jinde, jsem srdcař Avasťák. Hacker se do vaší sítě dostane i skrze ledničku, rizika v kyberprostoru spíše narostla. V Číně je bezpečnostní software na úrovni atomové zbraně, potřebujete státní povolenky a prověření, to znamená, že všechny firmy kromě čínských jsou z toho trhu vyloučeny, říká Ondřej Vlček, nový generální ředitel firmy Avast. Moje role ve firmě se hodně měnila, když jsem do Avastu přicházel, firma byla hodně maličká, byl jsem zaměstnanec číslo šest, nebo sedm. Vždycky byly nové výzvy a podněty. I ředitelování je řemeslo, dodává.