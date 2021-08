Ze začátku cesty jsem na sebe měla velká očekávání, zpomalil mě můj zdravotní stav, někdy to není jednoduché. Zpětně se ale směju, jak špatně jsem na tom byla, vnitřně mě to posílí, říká studentka Nicolette Havlová, která se vydala na pouť dlouhou 2500 km z Havířova do Istanbulu přes rumunský Banát, a právě na pomoc tamnímu obyvatelstvu uspořádala sbírku. Kvůli covidu tam chyběli turisté, dodává.