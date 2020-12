Když mě čeká výzva, nepřemýšlím nad tím a jdu do toho, ultrazávody jsou hlavně o hlavě. Je to nebezpečný sport, první spánek je po 35 hodinách, pak jsem spal jsem jen přes hodinu denně. Kvůli záplatovaným českým silnicím jsem měl zánět šlach, říká Daniel Polman, ultracyklista, který za 8 dní objel Česko a Slovensko. Je to nářez, proto je potřeba do toho dát pozitivní energii, dodává.