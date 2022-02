„Baví mě to, takže jezdím pořád a jezdím hodně. Dá se to zvládnout, protože nejezdím nijak rychle a vlastně regeneruju za jízdy. Je to zábava a taky způsob, jak se udržet v kondici,” říká hobby cyklistka Kateřina Rusá, která za loňský rok najezdila 50 105 kilometrů. Na kole byla denně a v průměru strávila jízdou skoro šest hodin.

