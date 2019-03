Záchranka vyjíždí k blbostem, jde o peníze, lidi to ničí, je to absurdní, říká Samek

dnes | K čím většímu počtu blbostí vyjedete, tím víc peněz v tomhle úchylném systému vyděláte, Pražáci mají skvělou záchranku, ale takhle to dál nejde, popisuje záchranář Vít Samek. Nedává to smysl, záchranář má být na stanovišti a vyjet párkrát za den, ne strávit deset hodin v ulicích, dodává muž, který zároveň píše blog o první pomoci. Při resuscitaci do nikoho kromě dětí nedýchejte, nazvrací vám do pusy, stačí mačkat hrudník, když zlomíte žebro, nevadí, radí Samek.