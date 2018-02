Hospoda není veřejný prostor, vytlačení kuřáků na ulici dává špatný příklad dětem, říká Benda

dnes | Protikuřácký zákon je příliš tvrdý, kuřáci nemají být štvanou zvěří, byl to špatný krok, teď hledáme kompromis mezi zastánci kouření a jeho odpůrci, náš návrh nebude stát nikoho ani korunu, nikoho nenutíme zřizovat kuřárnu, je to jen uvolnění, říká poslanec ODS Marek Benda o návrhu na zmírnění protikuřáckého zákona. Dodává, že pokud by bylo kouření tak škodlivé, tak ho zakážeme, ale to se prý nikdo neodváží.