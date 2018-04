Zákaz kouření zabránil tisícům infarktů, uzavřené kuřárny jsou absurdní, říká Králíková

dnes | Jen díky tomu, že kuřáci půjdou za dveře, by letos mohlo být o 20 tisíc infarktů méně, kuřárny jsou absurdní nápad, v restauracích předpokládáme zdravotně nezávadné jídlo, pití a měl by tam být i nezávadný vzduch, říká Eva Králíková, lékařka a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Dodává, že zastavení na červenou je taky nepříjemné, ale chápeme, že je to dobře, abychom ve zdraví projeli, stejně tak bychom měli přistupovat ke kouření ve veřejných prostorách a restauracích.