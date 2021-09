Zákon o předjíždění cyklistů? Čas dozrál, i naše kamarády auto zabilo, říká Kliment

Doufám, že díky zákonu o odstupu při předjíždění cyklistů 1,5 metru bude bezpečněji pro cyklisty i řidiče, když to šlo v zahraničí, půjde to i u nás. Ale buďme realisti, nevraživost to teď zvýšilo, překvapilo mě, jak velké vášně to vyvolává. Nejde o kulturní válku, ale o ohleduplnost, i my máme kamarády, které zabilo auto, říká koordinátor projektu Ukaž respekt Alexandr Kliment.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!