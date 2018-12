Zavalený soud. Jeden člověk se na nás s nesmysly obrátil 1841krát, říká Mazanec

dnes | S nástupem datových schránek se to ještě komplikuje, přijmout víc soudců ale není řešení, tvrdí předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. Funkce se ujal v říjnu, už za tři roky ji ale bude muset opustit, protože dosáhne věku 70 let. Jmenovat předsedu je výsostné právo prezidenta, do kterého mu nikdo nemůže mluvit, říká Mazanec. Představa, že je nezbytné právem regulovat všechno, je falešná, upravují se naprosté marginálie, letošní sbírka má 4 800 stran, kritizuje.