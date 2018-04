Založím novou stranu. Nejsem zdivočelý velkouzenář jako Babiš. Chci s ním změřit síly, říká Jaroš

dnes | Česko by potřebovalo čistou a moderní stranu, která nemá nic společného s tou starou politikou a tou špínou, co tam byla. Už mám plný zuby toho bordelu, co tu je, za chvíli se k nám budou Číňani jezdit koukat jako do skanzenu, svět nám utíká, jdu do toho jako trpaslík proti Goliášovi, říká marketér Martin Jaroš. Podle jeho slov ho neživí cecíky státu ani prý není šíbr jako Babiš, chce hlavně přispět české politice, jeho prioritou je špičkové školství. Kdy nová strana vznikne? A jaké osobnosti hodlá oslovit?