V zamilovanosti prožíváme spíš sebelásku, pak záleží, jestli to do lásky vůbec dojde. Když přijde ve vztazích krize, je to příležitost, abychom se mohli zastavit a rozvinout, nebo nás to zničí. V celostním partnerství je důležitá bolest i smutek, mají tam místo i naše chutě a perverze, říká vztahový terapeut Pavel Rataj. Nejčastěji jde o jiné zájmy, čekáme, že ten druhý se změní, dodává.