Zaorálek: Do Afghánistánu posíláme zabijáky, jsme jako okupanti, udělali jsme chybu

dnes | Jsme jako imperiální mocnost, která nehledí na soudy a zjednává si spravedlnost sama, říká bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. V Afghánistánu jsme sedmnáct let a je to stále horší, zabředáváme do močálu, bylo to strategicky nezvážené rozhodnutí, míní poslanec. To, že bojujeme za svobodu, jsou jen vzletná slova, teroristé nepřicházejí z Afghánistánu, ti dnes přicházejí ze Saúdské Arábie, dodává Zaorálek.