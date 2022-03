„Emoce Joea Bidena chápu. Jeho poslední věta ale byla nešťastná a nepřipravená. Jinak by ji následně nemuseli dementovat. Jeho úkol není říci, co ho napadá, ale hledat způsob, jak zastavit to, co se děje na Ukrajině,” říká bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Komentoval tak vyjádření amerického prezidenta o tom, že Vladimir Putin nesmí zůstat v čele Ruska.

