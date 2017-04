Zaorálek: Ukončení intervencí vítám, bylo zde nebezpečí, že se staneme zemí s nízkonákladovou prací

dnes | Vítám to, do budoucna to bylo dlouhodobě rizikové, mluvíme hodně o tom, že máme nízké mzdy, o nebezpečí, že se staneme zemí s nízkonákladovou prací, tahle “pomoc české měně” znamenala, že jsme si na to pohodlně zvykali, ve chvíli, kdy máme nízkou nezaměstnanost, kdy jsou relativně příznivé okolnosti, tak bylo dobré tuto intervenci opustit, říká ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v rozhovoru pro DVTV. Celý rozhovor s ministrem zahraničí zítra ráno.