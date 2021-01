Dalo se čekat, že Navalnyj bude zatčen, jiná cesta není, může sedět ve vězení i deset let. Jen jeden člověk může rozhodnout o jeho dalším osudu, a to je prezident Putin, říká ruský umělec a aktivista žijící v Česku Anton Litvin. Pro Putina nepředstavuje Navalnyj politickou hrozbu, ale nemůže ho nevidět, je to nepřítel, dodává.