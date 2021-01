Věřím, že se to uklidní, situace se dostane časem do normálu. Čerstvé potraviny se do Evropy vozí i ze vzdálenějších destinací, dochází ke komplikacím na hranicích, dohoda o brexitu byla uzavřena na poslední chvíli. Vznikly nové překážky pro britské i české podniky. Brexit je ale nutné vnímat i pozitivně, jako novou příležitost, říká Marcela Černochová, ředitelka Britské obchodní komory v ČR.