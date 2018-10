Zažila Masaryka i první republiku, vždy se mi žilo dobře, říká stoletá paní Šrůtková

dnes | Nevzpomínám si na žádné období, kdy by se mi žilo špatně, Němce jsme rádi neměli, vědělo se, že nám ublížili, dědeček byl velký vlastenec, měl strach, aby ze mě nevyrostla Rakušanka, mluvil na mě jen česky, pak byli komunisti, to jsme taky přežili, vypráví Vlastimila Šrůtková, která se narodila v říjnu 1918 a slaví tak sto let společně s republikou. Režisérka Eva Tomanová o jejím životě natočila dokument Narozena 1918. Podle ní lidé k prezidentu Masarykovi chovali velkou úctu, ona sama se šla podívat na jeho smuteční průvod. Málokterá ženská se v životě nadřela jako já, a vidíte, je mi sto, dodává.