Nevím, proč by se mělo nábřeží jmenovat po Ludvíku Svobodovi, tedy po někom, kdo v roce 1948 stál u založení nelegitimního a zavrženíhodného režimu. To je pro mě nezpochybnitelné. Nebyla chyba to říkat ve vysílání, neporušuje to nic, říká moderátor ČT Jakub Železný. Co se děje teď, by se před 5 nebo 10 lety ve veřejném prostoru nedělo. Vážně uvažuju o kandidatuře na ředitele ČT, dodává.