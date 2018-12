Zeman jako Bumbál? Doufám, že video uvidí, myslím, že má smysl pro humor, říká Orsava

dnes | Aféry a skandály Zemana a Babiše jsou aktuální, takže se nabízí, i když do smíchu mi z nich není, přenášíme je do jiného kontextu, líčí autor virálních videí Michal Orsava. V jeho novém klipu bojuje s prezidentem a premiérem Harry Potter. Snažíme se to nabombit, aby si to divák musel pustit dvakrát nebo třikrát, i s nápadem trvaly práce sedm měsíců, nejtěžší je vyřezávání postav, popisuje. Je to koníček po práci, jde nám hodně o ten ohlas, ale hlavní motivací je kreativní vybití, dodává Orsava.