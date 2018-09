Zemandrtálec nebo debobrizace. Lidé si rádi hrají se slovy, říká autor Češtiny 2.0

dnes | Lidé rádi reagují na společenské události, politickou situaci a na to, co se děje na sociálních sítích, říká Martin Kavka. Do slovníku nazvaného Čeština 2.0 shromáždil za deset let už více než jedenáct tisíc hesel. Češi jsou vtipní, prvek slovní komiky je hodně přítomný, říká bývalý novinář. Všechna slova mu projdou pod rukama, cenzura je prý ale minimální. To, že nějaké výrazy nezařadím do slovníku, neznamená, že je lidé nebudou používat, vysvětluje Kavka.