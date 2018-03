Zemanovi muži v Číně? Zvláštní mise, Česko se bezvýhradně obrací k Číně na úkor spojenců, říká Hála

dnes | Mise Mynáře a Nejedlého do Číny je zvláštní, je to zdržovací taktika Hradu, Jie Ťien-ming jako Zemanův poradce vrhá špatné světlo na Česko, jeho vyšetřování v Číně probíhá zcela mimo zákon, je to stranická procedura, tajná akce, říká Martin Hála, sinolog a ředitel Synopsis. Dodává, že Zemanův tým zcela obešel ministerstvo zahraničí a vydal se do Číny na vlastní pěst. Dopad čínských akvizic u nás je podle něj minimální a těží z nich jen úzká skupina podnikatelů.