Zlobím se na prezidenta, znám ho přes padesát let, je mstivej a vrací rány, které mu byly za života uštědřeny, kdyby byl rozumnej, tak už to vzdá. Cinkáme tři dny klíčema na Václaváku, pak jdeme domů a je nám to jedno, já chci ale víc, chci demokracii, řekla v DVTV před rokem Kamila Moučková. Legendární hlasatelce bylo 92 let. Připomeňte si rozhovor, který s ní Martin Veselovský loni natočil.