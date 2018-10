Babiš: ODS se nezměnila, Fiala fandí kmotrům, pro Brno je nová koalice to nejhorší

dnes | Je to návrat kmotrů v Brně, bohužel to vypadá, že se to stejné stane i v Plzni, já s tím nic dělat nemůžu, je tu parlamentní systém. Pro Brno je nová koalice to nejhorší, co se mohlo stát, Vokřál je oblíbený primátor, snažil se vyjednat širokou koalici, i když nemusel, říká premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.