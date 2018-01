Debata manželek kandidátů na prezidenta. Která by dobře reprezentovala Česko?

5. 1. | Hrad utváří atmosféru transu, kdy jediný Zeman dokáže lidi zachránit, říká Michaela Hořejší-Horáčková. Lucie Talmanová, manželka Mirka Topolánka, by prý do prezidentování svého muže nemluvila, přestože byla sama v politice dvacet let. Všechny ženy se shodly na tom, že by jako první dámy chtěly pomáhat potřebným. Co dalšího zaznělo debatě? Podívejte se!