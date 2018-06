Diplomová práce ministryně Malé je v pořádku. Kampaň na ní bude trvat dlouho, říká Babiš

dnes | Nemůžu vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci. Nebylo to ale záměrně nebo úmyslně. Na svoji diplomovou práci jsem hrdá, říká ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Nová ministryně to nebude mít jednoduché, o to se novináři postarají, dodává premiér Andrej Babiš.