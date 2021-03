Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný chce po volbách odejít z ODS. Proč chce opustit stranu, ve které je 20 let? Co plánuje dál? Zeptáme se ho! Někteří lékaři stále podávají ivermektin. Co na to pneumoložka Martina Vašáková? Potravinovou banku pro lidi probereme se Zuzanou Vránovou. A na závěr rok zavřených divadel s hercem Bohumilem Kleplem. Baví herce online přenosy?