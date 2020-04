Bude vláda uvolňovat opatření proti epidemii koronaviru? A kdy půjdou děti do školy? Ministři by měli jednat o tom, jak se budou uvolňovat protikoronavirová omezení pro obchody a služby, dále o možnosti návratu žáků do škol a o přechodu nemocnic k normálnímu rozsahu péče. Sledujte tiskovou konferenci po jednání vlády.