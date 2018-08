Chceme legalizovat konopí pro osobní potřebu. Piráti představili návrh zákona

dnes | V Česku porušuje 550 tisíc lidí každý měsíc lidí zákon tím, že manipulují s konopím pro vlastní potřebu, není to společensky nebezpečné, přesto je to postavené mimo zákon, říká poslanec Pirátů Tomáš Vymazal k novému návrhu zákona České pirátské strany, který by měl legalizovat používání malého množství konopí pro osobní potřebu. Dnes také spouští web regulacekonopi.cz, kde chtějí znění zákona kozultovat s veřejností.