Babišova vláda s podporou KSČM bude nebezpečná, stalinistické křídlo je stále aktivní, říká Fiala

dnes | Zeman je přesvědčený o tom, že premiérem má být Babiš, do konce června se to prý podaří. Všechny karty v ruce má teď prezident, nám nezbývá, než to respektovat, říká předseda ODS Petr Fiala.