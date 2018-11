Byl Babišův syn unesen? Může to říct jen policie, je ale oběť, říká Slonková

dnes | Babiš mladší věděl, s kým mluví, mluvil příčetně a my jsme si na to nechali udělat i posudek, říká ke své reportáži o údajném únosu premiérova syna novinářka Sabina Slonková. Nezávislý přezkum jeho stavu, kvůli kterému nemůže vypovídat v kauze Čapí hnízdo, do dnešního dne neproběhl. Babišův syn sice nezastírá, že není vpořádku, rozhodně ale není uprchlík s padesátimilionovou dotací v kabele, dodává Slonková.