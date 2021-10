Podmínky pro aktivaci článku 66 jsou dány, Senát rozhodne jako první, oznámil Hraba

Usnesení o převodu pravomocí prezidenta na premiéra a předsedu sněmovny by se měla časově co nejvíce přiblížit. Senát by mohl rozhodnout pravděpodobně 5. listopadu, řekl po jednání stálé ústavní komise její předseda Zdeněk Hraba. Horní komora tím dává sněmovně de facto právo veta. Jednali jsme i o tom, jak článek deaktivovat. Pro to bude stačit usnesení jedné z parlamentních komor, dodal.

