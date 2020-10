Koronavirus v Česku láme rekordy. Má vláda recept na to jak situaci řešit? Jak stát pomůže divadlům, filmařům nebo lidem, které kultura živí? Hostem živého vysílání DVTV je ministr kultury Lubomír Zaorálek. Jaká opatření by dávala smysl odborníkům? Odpoví imunolog Václav Hořejší. A proč si lidé stahují raději slevovou aplikaci do supermarketu než eRoušku? Posledním hostem bude marketér Vilém Rubeš