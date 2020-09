V pátek večer mi při osobní schůzce oznámil, že je připravený rezignovat. Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý muž. Historie ukáže, kolik toho udělal. Misi nemohl dokončit, protože přišel virus, prohlásil premiér Andrej Babiš. Novým ministrem zdravotnictví se stane Roman Prymula. Projednal jsem to s prezidentem a on mi slíbil, že mi vyhoví a zítra v osm hodin ho uvede do úřadu, říká Babiš.