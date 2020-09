Ministr zdravotnictví Roman Prymula zhodnotí další vývoj epidemie covidu-19. Mělo by začít fungovat takzvané sebereportování. Lidé budou moci pro krajskou hygienu předem vyplnit své základní kontaktní údaje a informace o možných rizikových kontaktech. Mělo by to zkrátit čas, který pak bude třeba věnovat rozhovoru s nakaženým.