Zkreslený výrok o uprchlících? Děláte brutální titulky, odbyl Babiš dotaz novinářky

dnes | Nemám k tomu co říct, reagoval premiér Andrej Babiš na dotaz, proč vynechal z citovaného projevu dalajlamy o uprchlících slova "přijměte je". Není to přitom poprvé, co nepřesně použil výrok známé osobnosti. V Itálii prohlásil, že podle Jana Amose Komenského není řešení migrace v přesidlování národů, ale v jejich vzdělávání. Podle expertů ale daný výrok neexistuje a neslučuje se ani s Komenského myšlenkami.