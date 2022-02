Zpovídala viníky nehod: Neslyší rádi, že jsou zabijáci. Není v nich zlo, ale neštěstí

„Své oběti mají navěky pod kůží, nikdy na to nezapomenou. A já jsem chtěla vědět, co to dělá s lidmi kolem nich. Jak to přizabije mámu, jak táta zešílí, jak to rozboří celé rodiny, jak jim na ulici nadávají do vrahů,” vysvětluje novinářka Marcela Pecháčková, proč napsala knihu rozhovorů „Zabíjím rychle. Cena: 13 minut”. Ve věznicích mluvila s viníky smrtelných dopravních nehod.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!